黃國昌要柱姐放棄一中 柱反酸：要不要重新當兵？
時代力量立委黃國昌槓上國民黨主席洪秀柱，黃國昌7日在臉書發文，公開呼籲洪秀柱放棄一中原則。洪秀柱今天受訪時強調中華民國憲法就是一中，黃身為中華民國立委應該深深了解。洪秀柱也呼籲黃國昌，不認同憲法就自己提修憲，還反酸黃國昌，「要不要重新當個兵啊？」
洪秀柱說，中華民國憲法就是一中的憲法，一中就是中華民國，我國主權及於中國大陸，如果黃國昌這位中華民國的立委不能認同這種說法，修憲的權在他手上，為什麼不提出他們的看法（指修憲），「他有沒有這能力做到他認為的方向？最重要的是，他要不要重新當個兵啊？」，保衛中華民國，黃國昌必須好好再去受一下軍事訓練。
洪秀柱表示，他對黃國昌仍堅持要提告感到遺憾，她一再要黃國昌必須面對自己的主張，說清楚講明白，不要讓外界有所誤會。洪秀柱也說，汐止的居民正在如火如荼地罷免他，他要嚴肅去面對這問題。她也呼籲大家一起推汐止居民好幾把，幫他們完成連署罷免。
(中時)
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