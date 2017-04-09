PGA》奧運金牌羅斯 名人賽躍居與賈西亞並列領先

奧運金牌羅斯，靠著第3輪67桿躍居並列領先。(美聯社)

英格蘭36歲好手羅斯，去年在里約奧運男子高球成為112年來第1位高金牌得主，9日在美國名人賽第3輪揮出當天最低桿67桿，以總桿210桿(-6)，躍居與西班牙37將名將賈西亞並列領先，可望繼奧運金牌之後，再拿下1場重大賽事冠軍。

賈西亞可望在37歲圓大賽冠軍夢。(美聯社)

不過，落後羅斯與賈西亞3桿以內有5人，前兩輪並列領先的美國新生代好手佛勒，1桿之差單獨位居第3，2015年冠軍美國23歲好手史畢斯、摩爾與首輪揮出65桿獨走的霍夫曼，同以2桿差並列第4，2013年冠軍澳洲史考特，也靠著第3輪69桿衝至第7，落後3桿。誰會穿上本屆美國名人賽冠軍綠夾克，仍充滿變數

生涯贏過7場美巡冠軍的羅斯，第3輪前9洞揮出2鳥2柏忌36桿，表現平穩，但後9洞大踩油門往前衝，飆出5鳥0柏忌31桿， 躍居與賈西亞並列排頭，將在決賽輪爭奪2013年美國公開賽之後，生涯第2座大賽冠軍。

前兩輪名列「4人領先組」的賈西亞，第3輪繼續打的四平八穩，前12洞平標準桿，第13、15洞抓下2鳥，以70桿交卡，保持連續兩天並列領先地位，決賽輪爭生涯大賽首勝。

對於美國球迷來說，當然希望兩位子弟兵史畢斯與佛勒，能贏得本屆綠夾克。去年因第12洞吞下「4柏忌」丟冠的史畢斯，三天來一路往上衝，首輪因第15洞爆出「4柏忌」打出75桿，但次輪交出69桿，第3輪再飆出前年奪冠水準的68桿，再給自己製造一次奪冠機會。他前3屆分別獲得並列第2、第1與並列第2，近年就屬他在奧古斯塔球場打的最好。

(中時電子報)