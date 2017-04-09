PGA》奧運金牌羅斯 名人賽躍居與賈西亞並列領先
英格蘭36歲好手羅斯，去年在里約奧運男子高球成為112年來第1位高金牌得主，9日在美國名人賽第3輪揮出當天最低桿67桿，以總桿210桿(-6)，躍居與西班牙37將名將賈西亞並列領先，可望繼奧運金牌之後，再拿下1場重大賽事冠軍。
不過，落後羅斯與賈西亞3桿以內有5人，前兩輪並列領先的美國新生代好手佛勒，1桿之差單獨位居第3，2015年冠軍美國23歲好手史畢斯、摩爾與首輪揮出65桿獨走的霍夫曼，同以2桿差並列第4，2013年冠軍澳洲史考特，也靠著第3輪69桿衝至第7，落後3桿。誰會穿上本屆美國名人賽冠軍綠夾克，仍充滿變數
生涯贏過7場美巡冠軍的羅斯，第3輪前9洞揮出2鳥2柏忌36桿，表現平穩，但後9洞大踩油門往前衝，飆出5鳥0柏忌31桿， 躍居與賈西亞並列排頭，將在決賽輪爭奪2013年美國公開賽之後，生涯第2座大賽冠軍。
前兩輪名列「4人領先組」的賈西亞，第3輪繼續打的四平八穩，前12洞平標準桿，第13、15洞抓下2鳥，以70桿交卡，保持連續兩天並列領先地位，決賽輪爭生涯大賽首勝。
對於美國球迷來說，當然希望兩位子弟兵史畢斯與佛勒，能贏得本屆綠夾克。去年因第12洞吞下「4柏忌」丟冠的史畢斯，三天來一路往上衝，首輪因第15洞爆出「4柏忌」打出75桿，但次輪交出69桿，第3輪再飆出前年奪冠水準的68桿，再給自己製造一次奪冠機會。他前3屆分別獲得並列第2、第1與並列第2，近年就屬他在奧古斯塔球場打的最好。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。