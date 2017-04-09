四川中學生案 陸官媒：要重視網路言論
中國大陸四川省瀘州市一名中學生1日死亡，當地警方之後出動大批警力應對抗議此事的民眾，引發大量網友抨擊。大陸官媒8日評論，傳統的官僚維穩措施，已經完全跟不上資訊時代的腳步。
中共黨媒人民日報海外版微信公眾號「俠客島」8日刊文，針對四川瀘州瀘縣政府對此事的處理提出批評。
這也是新華社記者採訪此事受阻，並在4日發表「拿出澄清謠言的事實需要多久—三問四川瀘縣校園死亡事件」之文後，官媒再對此事中地方政府批評。
瀘州市瀘縣太伏中學趙姓學生1日被發現俯臥在宿舍樓外的水泥地，隔天官方就迅速發布趙生是從高處墜樓死亡，並有證據排除是他人加害致死。然而，網上開始流傳影片和各式說法指出，趙生是被校內5名學生霸凌打死，這5人都是縣長、鎮長、校長等官員的孩子。不過，官方強調這些是虛假的畫面和謠言。
面對民眾集結抗議，當地警方還動用龐大警力「封鎮」，網路上有數十萬則對此事件的相關留言，甚至引來境外媒體的重視報導。
眼看輿論延燒不止、有損政府形象的言論不斷傳播，瀘縣政府6日終於召開說明會，而官媒也再次提出批評。
俠客島文章說，這起事件中，政府面對中學生意外身亡時採取的傳統官僚維穩措施，已經完全跟不上資訊時代的步伐，也無法滿足民眾需求，各級政府和官員提升媒體素養已是大勢所趨。
文章說，新媒體時代，一旦輿情回應滯後或者失當，網路輿論往往能造成嚴重影響，並引述中共總書記習近平表示，各級領導幹部要「學網、懂網、用網」。推諉責任、漠視網路等做法是錯誤的，也可能是違法的。1060409
(中央社)
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