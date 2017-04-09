瓊瑤拒絕氣切急救 強調「尊嚴死」

瓊瑤近來擔心老公狀況。（圖／取自微博）

知名作家瓊瑤上個月中突然發出遺書《預約自己的美好告別》，希望藉公開此信告知後輩，若之後遇到生死關頭，希望親人能夠放手，強調自己不動大手術、不插管等；近來更因老公平鑫濤住院，讓瓊瑤對生死更有新體悟，強調台灣既然不能安樂死，但求能尊嚴死去。

瓊瑤自從在網上發布遺書後，她也意外透露老公平鑫濤已經住院長達400天，且現在連她都認不得，讓她相當悲痛。不過也因如此，她先前就曾公開表示未來不論生什麼重病，絕不動大手術、不送加護病房也不插管，希望自己沒痛苦死去就好。

近日瓊瑤接受《蘋果日報》訪問時，再次宣告自己不接受「侵入性急救延命」，並說之前老公平鑫濤也說過「不願做一個躺在那裡等死的老人，台灣老人的問題快把台灣拖垮了。」因此10年前她也跟兒子說過自己不氣切，但兒子不接受，可近年兒子已經懂她的立場，瓊瑤則認為台灣現在做不到安樂死，希望至少自己能做到「尊嚴死」。

(中時電子報)