抹黑文化 郝龍斌：用選票改革

郝龍斌到高雄市國軍英雄館參加座談會，火力全開。（李義攝）

郝龍斌9日在高雄市舉辦「國民黨新未來座談會」火力全開，對外猛烈抨擊民進黨執政不佳，是騙選票的詐騙集團；對內則痛批「外鬥外行，內鬥內行的抹黑文化要改革」，呼籲黨員不要支持用抹黑分裂國民黨的人。

郝龍斌細數民進黨執政後，觀光客不來、堅持意識型態、非核家園、美豬進口問題叢叢，都未獲解決，民進黨是騙選票的詐騙集團。

他還談到民進黨一度要放寬農藥施用標準，幸好國民黨不分區立委陳宜民是公衛專家，發現問題及時阻擋下來。

他向與會者喊話，如果進口美豬，就要公民不服從，衝進衛福部。現場響起一片掌聲叫好聲。

郝龍斌也把自己的曾參加新黨，到民進黨政府服務的從政歷程攤開，他說，參加新黨是為反對台獨、捍衛中華民國；因為土地不分藍綠、環保沒有政治，民進黨也同意他的五個條件，才當環保署長，要大家去看九十年三月七日的媒體報導，可接受檢驗。

郝龍斌話鋒一轉，指未參選黨主席前，我的種種都是優點，參選主席後都變成缺點，抨擊用抹黑造成黨內分裂，外鬥外行內鬥內行的文化不改，沒希望。

(中時)