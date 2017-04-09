MLB》悲情達比修有 繳優質掉1分還是敗
開幕戰掛帥被罵到臭頭的達比修有，9日先發對戰運動家，勢必得用實力安撫遊騎兵球迷，前5局他也力保不失，直到6局被敲安後，才因滾地球的野選失掉唯一1分，但遊騎兵「火牛陣」又來亂，比賽後段狂失5分，加上運動家有桂夫曼(Kendall Graveman)6局無安打領軍，終場遊騎兵1比6輸球，達比修苦吞2連敗。
達比修比賽前段僅被打3支安打，雖有2次保送，但也飆出5K，狀況相當不錯。但到6上他對喬依斯(Matt Joyce)投出第3次保送，下棒海利(Ryon Healy)擊出二壘安打，形成一三壘有人；接著達比修雖抓到1出局，但沃特(Stephen Vogt)打出不強勁的滾地球，歐多爾(Rougned Odor)接球後只能傳一壘，讓他失掉寶貴1分。
為何這1分寶貴？因為對手桂夫曼實在太神，前6局讓遊騎兵「1安打難求」，7上遊騎兵中繼又掉1分，讓這分更顯巨大！7下他飆出本場第5K後，才被納波里(Mike Napoli)轟出陽春炮終止無安打秀，接著雖被歐多爾跟進敲安，但他沉穩解決魯克洛伊(Jonathan Lucroy)，阻斷遊騎兵反撲的氣焰。
遊騎兵此役打線靜悄悄，牛棚卻也沒能穩住戰局，在1分落後的情況下，讓運動家先在8上逮到機會，靠羅瑞(Jed Lowrie)的適時安打及阿隆索(Yonder Alonso)的2分炮，一口氣再進帳3分；9上再由拉賈戴維斯(Rajai Davis)安打領頭，斬獲本場第6分。被打得頭昏眼花的遊騎兵，最終也無力反撲，以1比6吞下第4敗。
(中時電子報)
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