美數度重申台灣關係法 外交部：美立場非常明確

對於中國大陸外長王毅稱，在「川習會」時，陸方重申在台灣、涉藏問題的原則立場，而美國國務院表示，美方再度確認對美國的「一中政策」是基於美中三公報及《台灣關係法》；外交部上午強調，美方立場陳述非常明確。

外交部表示，我政府密切關注「川習會」進行情形，在會晤進行過程中與美方維持密切順暢的聯繫，對相關發展均有掌握。

外交部指出，美國白宮及國務院資深官員在「川習會」前，已三度在相關背景說明會中公開表示：川普總統已重申美方將恪守基於美中三公報及《台灣關係法》之美國的「一中政策」；美方也清楚表明，美國將持續信守基於《台灣關係法》之各項承諾；數度強調美方長期一貫之立場沒有改變。「美方的立場陳述已非常明確」。

對於國白宮及國務院資深官員上述說法符合自1979年以來歷任美政府立場及台美關係「零意外」的原則，外交部表示歡迎。

(旺報)