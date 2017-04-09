五月天給靈感 春嬌救志明唱主題曲
「志明春嬌」系列電影第三部曲「春嬌救志明」，邀請五月天為電影演唱主題曲，導演彭浩翔透露，當初就是因為五月天的「志明與春嬌」給他靈感，成就這段長達8年的愛情故事。
「志明春嬌」系列電影前兩集，先前在台灣沒有盛大上映，但春嬌和志明刻畫的經典銀幕形象，深植人心。這次系列電影第三部，導演彭浩翔更邀請五月天為「春嬌救志明」演唱主題曲。
彭浩翔透露，他本來就很喜歡五月天，而且曾經來過台灣唸書，那時候很愛聽台灣歌曲，尤其喜歡五月天演唱的「志明與春嬌」，雖然是台語歌，但他聽來極有共鳴，也一直覺得「志明與春嬌」這首歌是能夠拍成一個故事的，因此成了他這部電影的靈感，更成就了這段長達8年的動人愛情故事。
彭浩翔在前兩部電影也想和五月天合作，但始終沒有機會，這次終於盼到與五月天首次合作，讓彭浩翔開心不已，直呼好興奮。
能和五月天合作，彭浩翔也是彌補8年前的缺憾，他表示， 2009年爭取了好久，終於把第一部的名字重新改回「志明與春嬌」，「我很喜歡五月天這首歌，用這個片名，也可以算是對我聽這首歌那些日子的一種懷念」。
「春嬌救志明」4月28日上映。1060409
(中央社)
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