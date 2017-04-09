陳怡潔提案修法 重罰企業濫用替代役
親民黨立委陳怡潔今天說，她將提案修正替代役實施條例，明定僱用役男的企業，若違反服勤管理規定，使役男權益受損時，得處新台幣5萬元以上50萬元以下的罰鍰。
近日因為內政部役政署，開放部分高勞力低技術的企業申請僱用替代役男，陳怡潔表示，內政部106年公告可以僱用替代役男的企業中，赫見鍋貼業、保險業、連鎖便利商店等一般外界認為高勞力低技術的企業。
她說，內政部開放的企業中，又有不少企業曾因違反勞基法，遭縣市政府公告在案，讓各界一片譁然，擔心替代役男如果真的到這些企業服役，恐成為低薪血汗勞工，而現行的替代役實施條例，又對替代役男的勞動權益保障不足，即便企業違反自己訂定的服勤管理規定，最多也只能取消僱用替代役男的資格。
陳怡潔說，但為了避免部分不肖企業違法濫用替代役男，還是必須要有相當的嚇阻機制，因此特別提案修正「替代役實施條例」，明定僱用役男的企業，若違反服勤管理規定，使役男權益受損時，得處5萬元以上50萬元以下罰鍰，藉此保障替代役男的勞動權益，並嚇阻企業違法濫用替代役男。1060409
(中央社)
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