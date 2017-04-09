值勤失職釀灑水車撞死婦人？警坦承行政疏失

灑水車撞死李婦車禍現場照片。（陳俊雄翻攝）

警方出示灑水車行經路線駁斥黃姓駕駛說法。（陳俊雄翻攝）

新北市鶯歌區鶯桃路與永吉街口，1日下午1時許傳出黃男無照駕駛民間灑水車，疑因煞車失靈衝撞前方停等紅燈的李婦母子，導致李女當場身亡，其子彈飛落地骨盆破裂重傷。事後家屬質疑員警處置失當，肇事駕駛也指稱員警強逼開故障車輛才釀禍，三峽分局今日上午澄清黃男指控員警強逼駕駛故障車說法不實，但也坦承處理員警第一時間未查證黃姓駕駛無照駕車確有疏失，除予行政處分也已併案由檢方調查。

三峽警方表示，這部肇事灑水車於案發前的11時12分許，先在鶯歌區中山路249巷2弄與中山路329巷26弄口路旁擦撞車輛，造成第一起輕微無人傷亡交通事故，承辦的呂姓員警於交通事故現場排除後，偕同黃姓灑水車駕駛前往合格的八德路三洋窯業過磅，經過磅確有超重4.42公噸，黃姓駕駛灑水車離開地磅站後，因煞車失靈造成後續第二起交通事故。

家屬指控，黃男無照駕駛灑水車，且肇事的灑水車還是他向朋友借來的欠稅車，但呂姓員警卻未詳查就讓黃男無照駕駛車輛趴趴走，種種疏失才釀成第二件的重大死亡車禍。

對此，三峽警方說明，指呂姓員警到場處理時，黃男出示身分證稱未帶駕照及行照，呂員為加速恢復交通順暢、排除現場狀況，先抄錄身分證資料，並請黃男先至地磅站過磅，再到分駐所製作相關資料。警方強調，第一時間是因黃男隱瞞，員警才讓他無照駕車，並非是在知情狀況下讓黃男無照駕車。

針對黃男聲稱警方強逼他駕駛故障灑水車而釀禍部分，警方詢問工地簡姓承包商發現，黃男已在鶯歌地區工程每天灑水作業2至3趟、迄今約1個月左右，灑水車性能、狀況良好，沒聽說有故障狀況。

警方指出，呂姓員警於現場曾詢問黃姓駕駛是否需要請拖吊車協助拖吊至地磅站過磅？但黃男執意自行駕駛灑水車前往鶯歌區八德路三洋窯業過磅，員警在灑水車駕駛過磅結束後，因認為事故單純、身分資料已抄登，就與黃姓司機各自返回分駐所，未料在返程時因剎車失靈造成傷亡車禍。

三峽警方表示，本案肇事主因初步判斷為駕駛人疏失及剎車失靈所致，經檢察官複訊後諭令5萬元交保，但呂姓員警處理該事故未第一時間查證身分，以及確定有無駕照及超載時未請其洩水或停駛，的確違反內部作業程序，相關人員業已行政處分在案，並將併案函請地檢署偵辦。

三峽分局表示將深自檢討改進，並加強教育同仁交通執法觀念，並全力協助本件交通事故被害人處理後續有關保險等相關理賠事宜。

(中時)