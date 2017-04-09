全台首見飛行體驗營 不到3萬就能飛上天
「想體驗飛行，不到3萬就能飛上天！」國內首家訓練飛行的安捷飛航訓練中心，策劃2天1夜的飛行體驗營，開放1個多月以來，已經超過200人報名，名額十分搶手。安捷總管理處行政副總王志仁表示，飛行體驗營是台灣首度舉辦的飛行課程，將由教官帶領學員飛上天際，實際體驗操作飛機、飛行的樂趣。
飛行體驗營包含第一天在台北上地面學科、筆試，隨後搭乘華信航空到台東，在GAYA飯店住宿一夜後，隔天到豐年機場實際操作模擬機，並由教官帶著學員駕駛飛機，飛上天際體驗飛行，並適度開放學員操作，空中飛行時間約1小時，全部的課程為29900元，目前許多梯次都已經額滿。
王志仁表示，飛行營是台灣首創實際飛行的課程，不需要大老遠跑到國外就能飛行，只要年滿16歲、沒有心臟病、高血壓等疾病者都能參加，課程價格已經包含北東往返機票及住宿費用。
目前飛行營5及6月名額已經快要額滿，暑假期間還有部分名額可以報名。
(中時)
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