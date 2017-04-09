馬國羽球頂超賽 戴資穎挑戰跨季4連冠

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羽球世界球后台灣好手戴資穎今天下午2時在馬來西亞公開賽的女單決賽，遭遇西班牙好手馬林（Carolina Marin），挑戰跨季4連冠。

馬來西亞公開賽今天賽事從下午1時開始，戴資穎與馬林爭冠的女單賽事是第2場次，預計2時開打，有MOD博斯無限台轉播。

戴資穎是現任世界球后，對手馬林世界排名第3，也是前任球后，兩人生涯交手7次，馬林4勝占上風，戴資穎拿下最近2勝。

戴資穎自去年香港超級系列賽、杜拜年終總決賽，以及今年頂級超級系列賽全英公開賽，已經連3戰封后，今天挑戰跨季4連冠。

世羽聯（BWF）頂級超級系列賽等級（World Superseries Premier），總獎金60萬美元（約新台幣1837萬元）的馬來西亞公開賽（CELCOM AXIATA Malaysia Open），當地時間4日起在馬來西亞的古晉進行。1060409

(中央社)