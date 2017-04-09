節流解渴 台水高雄汰換老舊管線
每年冬、春之際，高雄地區雨量少，旱象限水問題不斷，台水公司開源也積極節流減漏，包括汰換老舊管線，降低漏水率，希望高雄地區漏水率低於1成。
台水減漏計畫中，七區管理處規劃速汰換老舊管線，七區處長王明孝今天指出，盼提高售水率、降低漏水率，規劃今年更新約50到80公里的輸水管線，助於提升水質、水量的供應。
以高雄為例，售水率約83%，其餘是洗管和洗配水池的無計費水及漏水量。
王明孝分析漏水原因來自於管線材質及老化、重車輾壓及施工影響等，致一些管線漏水不斷，浪費有限的資源。
他指出，水公司今年編列新台幣8億元辦理管線汰換，長度約50到80公里長，管線分布在各行政區，王明孝說，汰換管線工程會做好交維，同時以好的材質管線更新，多數管線是石墨鑄鐵，材質安全耐用、品質穩定。
他表示，水公司計劃管線汰換後，讓漏水率低於10%，未來也會逐年減漏，以確保水資源免於浪費。
高雄市每日用水量約152萬噸，其中125萬噸為民生用水，其餘為工業使用。1060409
(中央社)
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