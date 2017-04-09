盧曉晴「1桿進洞」躍獨走 日巡第13冠在望

盧曉晴決賽輪躍居獨走，日巡第13冠穩可到手。(資料照 陳信翰攝)

旅日「台灣1姊」盧曉晴，9日在日巡Alice公開賽決賽輪第3洞幸運揮出「1桿進洞」，自此吹起反攻號角，至中午11時許為止，前12洞成績-6，暫以總桿-12躍居榜首，且領先並列第2的韓國女將金荷娜及申智愛4桿，日巡第13冠勝利在望。

盧曉晴前兩輪落後韓國女將申智愛4桿，決賽輪剛出發不久就在3桿洞的第3洞，神準揮出「1桿進洞」，士氣大振，隨後在第4、5、9、12洞再抓到4隻小鳥，打到第12洞當天成績-6，以總桿-13桿躍居領先。

申智愛前12洞1鳥3柏忌花掉2桿，盧曉晴則賺到6桿，一來一往相差8桿，申智愛以總桿-9，退居與前12洞打出-3的金荷娜並列第2，盧曉晴領先4桿，日巡第13冠只差一步。

盧曉晴自從2013年在美、日巡共同認證的美津濃奪得海外首冠後，至2016年為止每年都有奪冠紀錄，單季最多曾在2015年拿下5冠，2015與2016連續兩年單季總獎金都超過1億日圓，如果Alice公開賽再奪冠，將是生涯第13冠軍，同時保持連續5年奪冠紀錄。

(中時電子報)