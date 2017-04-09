病情復發仍堅拍攝 老戲骨金姈愛胰腺癌病逝
南韓資深演員金姈愛(又譯金英愛)去年因胰臟癌復發，健康亮紅燈，不過她仍敬業拍攝完電視劇《月桂樹西裝店的紳士們》，今(9日)仍不敵病魔，在家人守護下過世，享年65歲。
金姈愛出演過不少膾炙人口作品，在《張禧嬪》、《黃真伊》等古裝劇中，展現精湛演技，更曾在《擁抱太陽的月亮》中扮演金秀賢的祖母，受到不少關注，並在拍攝完畢後，接受胰腺癌的治療動手術，不過去年在接拍《月桂樹西裝店的紳士們》就得知病情復發，但她仍堅持完成拍攝。
而據韓媒報導，今她在家人守護下病逝，享年65歲。金姈愛出道多年獲獎無數，是南韓資深演技派演員之一。
(中時電子報)
關鍵字：金姈愛
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