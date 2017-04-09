柯P跌倒照被惡搞 侯漢廷：太過了

柯文哲日前試跑跑道時，因重心不穩摔跤。（本報資料照片／王英豪攝）

柯文哲日前到台北田徑場視察世大運場館整建結果，在試跑新跑道時重心不穩跌倒，影片在網路上引起熱議，不少人還修圖惡稿，甚至有了「柯P跌倒產生器」，對此，新黨新思維中心主任侯漢廷表示，這樣的行為太過了。

侯漢廷在臉書PO文表示，網友會把公眾人物言行拿來惡搞，比如柯文哲拍桌變成打太鼓很有創意，但取笑柯文哲跌倒然後做成圖片或影片，就有失厚道，他認為年長者跌倒，該有的是同情與關心，縱使滑稽，但放大嘲諷，難道是正能量嗎？

侯漢廷說，柯文哲不介意網友的創意，但嘲諷一名長者跌倒，拿來當創意搞笑，非社會應該鼓勵的價值觀，他也反問，如果跌倒的只是無名的叔叔伯伯，大家能容忍以同樣的篇幅去嘲笑他嗎？

(中時電子報)