王定宇宣布選台南市長 延續陳唐山風格
民進黨立委王定宇今天在前台南縣長陳唐山的陪同下，宣布投入下屆台南市長選舉黨內初選，競選歌曲也選用陳唐山愛用的「回鄉的我」。他強調，要讓每個市民得到公平分配的資源。
王定宇上午在永康區的大灣廣護宮召開參選說明會時表示，這個地點也是幾年前陳唐山宣布再度投入選舉，後來順利當選立法委員的福地。
除了不少里長現身相挺之外，陳唐山本人及昔日的許多幕僚也都到場；現場播放的歌曲，正是陳唐山參與大小選舉時必用的「回鄉的我」，傳承意味相當濃厚。
陳唐山致詞時表示，台南縣市在合併升格後，每個地方都需要平等發展的機會；台南更需要一個有國際觀的領導人，在面臨國際危機時能夠好好處理。就他長期的觀察，王定宇有擔當、有勇氣、有理想、有計畫，是很好的人選。
王定宇表示，陳唐山當年在台南縣終結了國民黨長期執政的狀況，至今一直由民進黨延續下來。陳唐山在擔任台南縣長期間，讓大家看到政治中最樸實的一面；把路從平地開到山裡面，一步步打拚，讓台南成為美好、值得驕傲的地方。
他說，這一年來走遍以前的台南縣山線、海線各角落，常聽到住在溪北（曾文溪以北）地區的朋友抱怨，縣市合併升格後有很大失落感。他主張不論是住在過去的台南市或台南縣的人，都應該擁有公平的資源分配；未來要當一個為市民設想的市長，而不是想著要連任的人。1060409
(中央社)
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