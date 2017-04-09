富邦入股 遠航嚴正否認

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媒體報導，富邦金控入股遠航，遠航董事長張綱維將退居幕後，對此，遠航今天嚴正否認這項傳聞。

媒體報導，富邦金控接收復興3架ATR600飛機，將把飛機交給遠東使用，並入股遠航，成為遠航最大股東，董事長張綱維將退居幕後，對此，遠東航空今天否認這項傳聞，表示已經要求媒體更正。

遠東航空表示，據悉富邦銀行並不是復興債權銀行，沒有接收飛機並交給遠航的問題，另外，復興航空七架ATR採包裹式標售，因價格差距甚大迄今仍未決標，並非如媒體報導所言。1060409

(中央社)