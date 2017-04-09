防兒少受虐 澎湖家扶架構三層網路
兒少受虐事件時有所聞，澎湖去年就有86起疑似受虐兒少通報案，澎湖家扶中心架構「三層網」安全網路，需要政府、社福、社區等共同協力，有效預防兒少受到不當對待。
澎湖家扶中心今天表示，國內去年疑似受虐兒少通報案件，高達有1萬3298件，澎湖地區則有86起疑似受虐兒少案件，其中13%來自社工通報，34%教育通報，28%警政通報，17%案主自行求助或父母通報，在所有通報案件中有13起案件確定有不當管教、疏忽、身心虐待等施虐事實。
澎湖家扶指出，澎湖一般民眾與社區鄰里通報受虐案件比率甚少，最近3年來僅有4件，不到疑似兒虐案件總通報件的1%，顯示第1級安全預防工作，未能落實到社區鄰里當中，大部分通報以醫療、教育、社工、警政等責任通報人員為主。
澎湖家扶為減少兒少受虐，提出架構預防、支持和修復等「三層網」安全網路，有賴政府、社福和家長共同來努力，有效掌握有照顧與管較困難的弱勢家庭，有助兒少受虐風險的家庭改善，形成綿密的防護網，預防受虐情事發生。
澎湖家扶中心鼓勵社區鄰里一同投入三級兒保安全預防工作，22日在澎湖縣政府前廣場辦理「為愛兒走親子園遊會活動」，希望能夠提升社區大眾對於兒少受虐的重視，呼籲民眾一起「停止暴力 終止兒虐」。1060409
(中央社)
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