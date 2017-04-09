藍黨魁政見會 韓國瑜：模特兒上伸展台

國民黨立院黨團10日舉辦黨主席參選人政見發表會，國民黨主席參選人韓國瑜今天說，「模特兒終於要上伸展台，大家好好把身材展示一下」，看誰是跨時代的國民黨領導者。

國民黨立院黨團將在10日舉辦「政見發表座談會」，邀6名國民黨主席擬參選人到場接受藍委提問，目前除國民黨主席洪秀柱外，其餘的5位擬參選人都會參加。

韓國瑜中午參加「群英會」舉辦的反對年金改革演講活動，會前受訪時表示，對於明天的政見發表會，「模特兒終於要上伸展台，大家好好把身材展示一下」，看看誰才是跨時代的國民黨領導者，明天將會是第一場試金石。

媒體詢問對洪秀柱不出席政見發表會的看法？韓國瑜說，「我個人覺得不太好，但我不願意批判」。

韓國瑜表示，現在國民黨在野，立法委員是最高的問政平台，不管誰當黨主席都應該像麻花一樣，跟立院黨團緊密的串在一起，不應該若即若離。藍委舉辦的政見會，候選人都應該勇敢赴會，這是基本尊重。1060409

(中央社)