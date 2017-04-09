日月潭紅茶粹白系列 今天出發赴日本沖繩行銷
日月潭紅茶在日治時期引進，曾發光發熱，但亦曾沒落，921地震後鄉公所與農會、茶改場及農民們共同努力再現光環；魚池鄉農會去年邀知名設計家專為日本市場打造新茗包裝，成功試銷日本，今天下午，該農會總幹事王威文率行銷人員前往沖繩展售推薦，期打入日本超商通路系統。
王威文表示，日月潭紅茶早年備受日本市場重視，曾為日本天皇御用珍品；為重返日本市場，去年禮聘日本知名農產品行銷設計師長岡所屬的Farmstead會社，依日本民情和喜好，設計「粹白茶葉禮盒」、「粹白茶包禮盒」Pure White系列產品。
今年春節前，該系列產品之台茶21號及阿薩姆大葉種試銷日本，市場反應不錯，農會供銷部一鼓作氣，今年下午將由王威文、供銷部主任許麗芬率行銷人員前往沖繩，明天先參加日本市場研習會，11日至17日在RYUBO琉貿百貨以「身體好市集」主題作展售。
「Pure White粹白系列」紅茶目前雖未在台上市，但魚池鄉農會在上月14日白色情人節前後，舉辦日月潭紅茶館行銷優惠活動，曾以價值750元之Pure White紅茶當限量購買禮，反應相當不錯，日後也將導入國內市場。
(中時)
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