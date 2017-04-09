4月9日中視午間新聞速速報

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4月9日中視午間新聞搶先看

習川會結束 美:重申一中政策

習川會落幕，大陸國家主席習近平向美國總統川普，重申對台原則立場，希望美方在中美3個聯合公報和「一中」政策基礎上，妥善處理。

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汽車考照強制路考 5月起上路

想考小型車駕照的民眾注意, 汽車考照5月起強制場外道路考驗，用路人比照禮讓消防車及救護車，須禮讓道路考驗車。

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週二鋒面到 吳德榮:天氣遽變

今日溫度仍持續回暖，西半部天氣穩定，高溫可達32度以上，不過星期二下午鋒面抵達台灣，氣溫下降，雷雨也伴隨而來，一週會是濕濕答答天氣型態

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播郭安妮播報的中視午間新聞！

(中時電子報)