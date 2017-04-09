再傳運毒 葉毓蘭：台灣人丟臉丟死了
一對台籍夫妻日前挾帶價值700萬美元的製毒先導劑偽麻黃素欲入境澳洲，經澳方海關查獲逮捕，這對夫妻7日遭起訴出庭。對此，警大前教授葉毓蘭沉痛指出，台灣人還不覺得丟臉丟死了嗎？
葉毓蘭今天在臉書貼文表示，這對夫妻可惜沒有被航警在桃園機場攔下來，現在換得在澳洲的免費食宿，搞不好還要連吃五年，只不過就算連吃五年，也不能換得永久居留權!
葉毓蘭暗諷指這對台籍夫妻或許曾經被警察攔下來、移送過，但是遇到特別重視人權的法官，認為他們已經被警察攔下，運毒未遂，沒有造成危害，緩刑或無保飭回就好了！（以上情節均非虛構，也絕對有雷同）
最後，對頻傳大型運毒闖關案，讓台灣坐實了「毒品轉運中心」與「輸出大國」的汙名。葉毓蘭大嘆：台灣人還不覺得丟臉丟死了嗎？將來拿台灣護照出國的，都有可能被入境國視為跨國販毒運毒與跨國詐騙的嫌犯potential suspect，真是夠了！
(中時電子報)
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