中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

再傳運毒 葉毓蘭：台灣人丟臉丟死了

中時電子報
/綜合報導
點閱973
我要評比
8/10
　台印破運毒案 　印尼警方今年3月破獲一起跨國走私毒品案，在雅加達國際機場逮捕涉嫌運毒闖關的2名24歲台灣籍嫌犯，在他們腿部起獲3.7公斤的安非他命，5日和刑事局一起召開破案記者會。（文：胡欣男 圖：印尼警方提供）
運毒騙很大 爆米花卻是大麻花
航警局7日表示，與財政部關務署聯手在快遞貨物進口專區中，查獲以「爆米花食品」名義申報進口的貨物，經鑑識後卻暗藏有大麻毒品反應的大麻花，重量達2.7公斤。（航警局提供）

一對台籍夫妻日前挾帶價值700萬美元的製毒先導劑偽麻黃素欲入境澳洲，經澳方海關查獲逮捕，這對夫妻7日遭起訴出庭。對此，警大前教授葉毓蘭沉痛指出，台灣人還不覺得丟臉丟死了嗎？

葉毓蘭今天在臉書貼文表示，這對夫妻可惜沒有被航警在桃園機場攔下來，現在換得在澳洲的免費食宿，搞不好還要連吃五年，只不過就算連吃五年，也不能換得永久居留權!

葉毓蘭暗諷指這對台籍夫妻或許曾經被警察攔下來、移送過，但是遇到特別重視人權的法官，認為他們已經被警察攔下，運毒未遂，沒有造成危害，緩刑或無保飭回就好了！（以上情節均非虛構，也絕對有雷同）

最後，對頻傳大型運毒闖關案，讓台灣坐實了「毒品轉運中心」與「輸出大國」的汙名。葉毓蘭大嘆：台灣人還不覺得丟臉丟死了嗎？將來拿台灣護照出國的，都有可能被入境國視為跨國販毒運毒與跨國詐騙的嫌犯potential suspect，真是夠了！

(中時電子報)

關鍵字：葉毓蘭夫妻運毒台灣人入境
點閱973
我要評比
8/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。