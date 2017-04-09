駐點犬貓絕育活動 10日外埔登場

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為落實流浪犬貓源頭管理及狂犬病防疫工作，台中市動物保護防疫處10日起，在外埔區農民研習中心辦理駐點犬貓絕育活動，提供犬貓絕育、狂犬病疫苗注射、寵物登記等服務。

台中市動保處表示，駐點服務除提供偏區民眾所飼養犬貓絕育、狂犬病疫苗注射及寵物登記外，也將主動配合鄰里長進行當地流浪犬隻捕捉、絕育、施打狂犬病疫苗等。

動保處指出，犬貓絕育、狂犬病疫苗注射及寵物登記活動採預約制，動保處將於活動前個別電話聯絡，確認動物狀況，並告知相關注意事項，活動對象為設籍台中市且年滿20歲的市民。

絕育方面，考量手術及麻醉風險，不提供純種品系小型犬、短鼻犬及純種品系貓報名，如馬爾濟斯、貴賓、鬥牛犬等；另犬貓健康狀況需良好，並於術前至少禁食禁水8小時以上。1060409

(中央社)