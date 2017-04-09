回應北韓威脅 美航母打擊群前往朝鮮半島

卡爾‧文森航母3月在南韓進行軍事演練。(美聯社)

美國海軍周六宣布卡爾·文森號航空母艦(Carl Vinson)打擊群已經動身前往朝鮮半島，意圖阻止北韓繼續發展核武。

根據法新社(AFP)報導，美國太平洋司令部下令該航母從目前位置往北，以顯示美國在西太平洋保持一定軍事力量和即戰力。司令部班發言人哈姆(Dave Benham)表示，該區最大的威脅市北韓，因該國輕率、不負責任的進行飛彈測試以及發展核武，意圖破壞地區穩定。

卡爾‧文森號打擊群原本預計要前往澳洲，現在則是從新加坡前往太平洋西部地區。

北韓一直不斷發展長程、可配備核子彈頭的飛彈，若成功發展出將對美國本土造成威脅，目前北韓已經進行了5次核子測試，其中2次是在去年進行的。專家分析衛星影像後認定，北韓正在準備進行第六次測試，美國情報單位警告，北韓可能在兩年內就能發展出可攻擊美國本土的長程核彈飛彈。

上週三北韓發射了一枚中程飛彈到日本海中，2月時北韓發射的四枚飛彈中，也有三枚落在靠近日本的地區，北韓稱這是為了準備攻擊美國在亞洲國家的基地，而進行的演練。去年8月北韓從潛艇對日本發射彈道飛彈，飛行了500公里、距離遠超過之前任何從潛艇上進行的飛彈測試。北韓最高領導人金正恩宣稱，該測試是最大的成功。

美國總統(Donald Trump)在周四和五，與中國國家主席習近平會面時，也呼籲身為北韓重要盟友的中國，採取行動阻止北韓發產核武。川普也宣稱，美國不排除單方面的對北韓採取攻擊行動。在美國周四對敘利亞進行空襲後，此宣稱似乎越趨有可能成為現實。

但北韓不懼美國的空襲行動，稱美國此舉是「無可容忍的侵略」，而且使得北韓更百萬倍的堅信、有正當理由繼續發展核子恫嚇能力。

(中時電子報)