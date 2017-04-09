回應北韓威脅 美航母打擊群前往朝鮮半島
美國海軍周六宣布卡爾·文森號航空母艦(Carl Vinson)打擊群已經動身前往朝鮮半島，意圖阻止北韓繼續發展核武。
根據法新社(AFP)報導，美國太平洋司令部下令該航母從目前位置往北，以顯示美國在西太平洋保持一定軍事力量和即戰力。司令部班發言人哈姆(Dave Benham)表示，該區最大的威脅市北韓，因該國輕率、不負責任的進行飛彈測試以及發展核武，意圖破壞地區穩定。
卡爾‧文森號打擊群原本預計要前往澳洲，現在則是從新加坡前往太平洋西部地區。
北韓一直不斷發展長程、可配備核子彈頭的飛彈，若成功發展出將對美國本土造成威脅，目前北韓已經進行了5次核子測試，其中2次是在去年進行的。專家分析衛星影像後認定，北韓正在準備進行第六次測試，美國情報單位警告，北韓可能在兩年內就能發展出可攻擊美國本土的長程核彈飛彈。
上週三北韓發射了一枚中程飛彈到日本海中，2月時北韓發射的四枚飛彈中，也有三枚落在靠近日本的地區，北韓稱這是為了準備攻擊美國在亞洲國家的基地，而進行的演練。去年8月北韓從潛艇對日本發射彈道飛彈，飛行了500公里、距離遠超過之前任何從潛艇上進行的飛彈測試。北韓最高領導人金正恩宣稱，該測試是最大的成功。
美國總統(Donald Trump)在周四和五，與中國國家主席習近平會面時，也呼籲身為北韓重要盟友的中國，採取行動阻止北韓發產核武。川普也宣稱，美國不排除單方面的對北韓採取攻擊行動。在美國周四對敘利亞進行空襲後，此宣稱似乎越趨有可能成為現實。
但北韓不懼美國的空襲行動，稱美國此舉是「無可容忍的侵略」，而且使得北韓更百萬倍的堅信、有正當理由繼續發展核子恫嚇能力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。