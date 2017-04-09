挺建淡北道路 淡水人街頭怒吼

「支持淡北道路聯盟」號召200居民集結於紅樹林捷運站前，疾呼闢建淡北道路。（譚宇哲攝）

「支持淡北道路聯盟」號召200居民集結於紅樹林捷運站前，疾呼闢建淡北道路。（譚宇哲攝）

「支持淡北道路聯盟」號召200居民集結於紅樹林捷運站前，疾呼闢建淡北道路。（譚宇哲攝）

「支持淡北道路聯盟」號召200居民集結於紅樹林捷運站前，疾呼闢建淡北道路。（譚宇哲攝）

「支持淡北道路聯盟」號召200居民集結於紅樹林捷運站前，疾呼闢建淡北道路。（譚宇哲攝）

高喊「我不要塞車，我要淡北道路」，網路社團「支持淡北道路聯盟」今天上午9時許於新北市淡水區進行遊行，疾呼政府盡速闢建淡北道路，約200人組成的白衫軍從紅樹林捷運站前往台北市方向步行至竹圍，沿途並高呼口號，淡水區長及多位市議員、里長也到場聲援，盼共同解決淡水的交通夢魘。

淡北道路1996年由交通部公路總局提案興建，因環保團體提出疑義，環評審議多次翻盤，2015年淡北道路進入二階段環評，興建計畫至今仍遙遙無期，上月淡水人在網路上發起「支持淡水道路聯盟」社團，1個月來號召超過1萬個成員加入，盼訴諸民意後加速淡北道路進程。

「支持淡水道路聯盟」召集人張連榮表示，20年前淡水區人口總數僅有約10萬人，現已增長至近17萬人，長年來卻始終只有台二線這條聯外道路，導致淡水終日塞車，不僅耽誤上下班，更延誤救護車黃金救援時間，興建淡北道路刻不容緩，盼政府傾聽民意，未來也不排除有更大規模的抗爭行動。

淡水區長巫宗仁表示，淡水的人口不斷成長，聯外道路不足，環評委員認為興建淡北道路恐影響紅樹林生態，卻忽略了「人的生態」，讓淡水交通每況愈下，居民飽受塞車之苦外，塞車問題也加劇二氧化碳排放，中央政府與環評委員應在開闢淡北道路的前提下思考如何降低環境衝擊，尋求兩者間的平衡。

(中時)