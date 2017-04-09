買當日票搭隔日車遭拒 汙辱台鐵員工還索償遭法院駁回

台鐵因為虧損累累，2016年1月26日取消了實施超過40年的對號列車來回票9折優惠，但有名胡姓民眾不諳此規定與台鐵員工槓上並飆出髒話遭到判刑，竟又反過頭來要求台鐵員工賠償精神慰撫金10萬元，遭到新北地院駁回。

台鐵40多年前為了鼓勵民眾多搭乘火車前推來回票9折優惠，但如今台鐵每年虧損多達30幾億元，票價也20年未漲，因此在去年1月26日取消了來回票九折優惠，預估一年可增5億元營收。

來回票優惠取消後，一名從板橋搭車往苗栗的湖姓民眾，買區間車來回票發現已無優惠，心中相當不滿；翌日他拿這張車票搭車返回板橋，又被告知過期車票無法使用，遂在重新購票搭車返回板橋後，到台鐵板橋站服務台提出抗議。

胡姓民眾指稱，售票員在賣票時，並未告知來回票只限當天來回有效，他質疑正常人會不會買一個，沒有優惠打折、而且當天有效的票，更何況一趟要2個多小時的車票嗎？

胡姓民眾越說越氣，對顧姓台鐵員工被告辱罵：我買棺材給你啦，肥貓，死女人，妓女、醜八怪等詞，並將手中車票及客訴單撕毀連同筆一起向顧姓女員工頭部投擲，還叫囂「叫你們站長出來，我不准他當公務人員」等語，結果胡姓民眾不僅遭警逮捕拘留，也備法院判處拘役20日。顧女也提出50萬元附帶民事求償。

不過，胡姓民眾卻不甘心，反過頭來以顧女蒐證、報案害他被警方逮捕、按捺指紋、關進拘留室、吃「牢飯」等情，求償10萬元。

承審法官認為，胡姓民眾罵人後遭到逮捕，送辦，都是檢警因為他犯法後執行公務作為，台鐵顧姓女員工並未損及胡姓民眾權益，駁回請求。

(中時)