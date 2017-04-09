螢火蟲季 台北木柵公園萃湖專人導覽

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目前漸漸進入螢火蟲季節，台北市木柵公園萃湖也出現眾多螢火蟲，台北市政府與文山社區大學合作，4月15日至5月7日規劃專人導覽，在不干擾生態下賞螢。

賞螢季登場，每天傍晚為較佳賞螢時間，其中木柵公園萃湖也是重要賞螢地點，北市府安排導覽活動，期間晚上6時45分到8時15分在萃湖螢火蟲生態區入口，由志工團隊引導民眾賞螢。

台北市工務局公園處長黃立遠表示，近日木柵公園的萃湖螢火蟲已經漸漸增加，園區內設立相關的解說牌，讓民眾進一步了解相關的生態資訊。

文山社大校長鄭秀娟表示，萃湖生態園區賞螢期間內，由社區大學的志工在游泳池後方的萃湖入口，採單點方式引導民眾參觀，不用事前報名跟集合，日前已有螢火蟲開始於夜間活動，預計在4月下旬能有上百隻螢火蟲的出現。1060409

(中央社)