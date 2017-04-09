黨團辦政見會 洪秀柱：沒必要一定參加

國民黨立法院黨團明天將舉辦黨主席選舉政見發表會。尋求連任的國民黨主席洪秀柱今天說，遵從黨中央與6組擬參選人決議，參加黨辦的政見會，因此黨團政見會沒必要一定要參加。

國民黨黨團總召廖國棟日前表示，黨團大會已決議政見會舉辦時間和地點。國民黨主席參選人僅洪秀柱不願出席政見會。

洪秀柱上午受訪表示，她一再跟大家報告，17日才開始登記，現在到底有哪些候選人不知道。

她說，中央黨部請6組擬參選人代表開會，大家有共同的決議，辦2場帶有辯論性質的電視政見會，在地方辦6場政見發表會，她希望按照大家都同意、有共識的行程參與黨所辦的政見發表會。

洪秀柱指出，她身為主席，當然遵從黨的決定，因此，10日的黨團政見會「是沒有必要一定要參與的」。

媒體追問，廖國棟希望洪秀柱也參加。洪秀柱說，「我已經回答了，不針對個人回答」。此舉是否更加證實黨中央跟黨團不合？洪秀柱說，「這是他講的，我們跟立院黨團內部沒有溝通不好」，每個委員跟黨中央都有溝通管道。1060409

(中央社)