彰化家扶辦料理營 小朋友作菜初體驗
來自彰化家扶中心的12戶家庭小朋友今天參加家扶中心舉辦的美味料理營活動，小朋友們嘗試自己完成美味料理，給父母親品嘗。
很多小朋友雖然都是第一次下廚，不過在彰化家扶志工隊家扶之友會的大哥哥大姊姊指導下，小朋友還是完成炒高麗菜、煎吳郭魚等料理，才發現煮菜沒有想像中這麼難。
由曾接受過家扶中心幫助的家扶青年組成的家扶之友會，今天在彰化和美鎮的彰化家扶中心和美兒童館舉辦料理營活動，邀請12戶家庭30名小孩大人一起參加，從認識食材開始，學習基本的烹飪技巧以及嘗試製作簡單的家常菜。
彰化家扶之友會會長謝宏杰說，有些參加活動的小朋友來自弱勢家庭，家長忙於工作，大多靠外食，如果孩子們會一些簡單的烹飪技巧準備餐點，就可以吃得衛生又健康，因此今天來幫忙的志工中有人擔任營養師，由他們負責安排課程，教導孩子們認識食材以及烹飪技巧。
課程安排親子一起嘗試製作菜圃蛋、炒高麗菜、煎吳郭魚以及番茄炒蛋等菜餚，有的孩子是第一次作菜，一開始要先分清楚蔥薑蒜的區別，有的是在打蛋的時候連蛋殼都打進去，過程中雖狀況百出，不過對孩子們來說都是難忘的體驗。1060409
(中央社)
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