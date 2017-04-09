美空襲敘的弦外之音：新老大不怕掏槍

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美國發射飛彈攻擊敘利亞空軍基地行動，分析家認為，傳達相當清楚訊息給北韓及其盟國中國大陸，也就是「美國有新老大當家，會毫不遲疑拔槍」，但仍不足以讓北韓放棄核武路線。

時間點大多只是巧合，法新社報導，但美國總統川普在主持與中國大陸國家主席習近平的高峰會時下令空襲這個事實，卻傳達了特別意涵，畢竟，北韓核子野心及如何有效攔阻這個野心，是川習會議程要點之一。

且川普對敘採取這項軍事行動，也讓他日前稱北京若不好好管控他們鄰國的核武計畫，美國不排除單方面對北韓採取行動的威脅，更具分量。

韓國東國大學（Dongguk University）教授金容鉉（Kim Yong hyun，音譯）指出，敘利亞空襲刻意對更廣泛的對象傳達弦外之音。

金容鉉說：「這個信號就是告訴北韓，美國現在有新老大當家，他會毫不遲疑地拔槍。」

然而，美射飛彈攻擊敘雖讓北韓停頓一下，但平壤當局昨天表示，這起空襲只是更讓他們確認核武是攸關其未來存活的關鍵。

北韓官方中央通信社（KCNA）引述未具名外交部發言人表示：「今天的事實是第百萬次證明，我們加強軍力、以便以武力對抗武力的決定是正確的決定。」

他還說，空襲敘利亞是「難以容忍的侵略行為」。（譯者：中央社許湘欣）1060409

(中央社)