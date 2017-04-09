NBA》利拉德狂飆59分 拓荒者晉級差一步
面對晉級季後賽關鍵時刻，拓荒者後衛利拉德很清楚自己該做什麼！利拉德9日狂飆59分，其中光在首節就拿26分，另有5助攻、6籃板，帶領拓荒者終以101比86力挫爵士，除了勝率重回5成，距離闖進季後賽就差一步。
目前拓荒者拿下40勝40敗，位居西區第8，跟排在西區第9的金塊(38勝41敗)之間已有1.5場勝差，加上本季拓荒者4次遭遇金塊，取得3勝1敗的對戰優勢，代表接下來只要拓荒者再贏1場，或是金塊再輸1場，拓荒者就獲晉級。
利拉德9日全場投34中18，包含三分球投14中9，要不是他在最後23秒的3罰僅中1球，很有機會把他的生涯新高得分突破60大關，他原本的生涯單場最高得分，是在2016年2月20日出戰勇士的51分。
受到利拉德火力太過強大影響，拓荒者其他球員9日都成配角，僅有哈克利斯攻下12分的兩位數得分，拓荒者「雙衛」另一人麥科倫投20中4，只拿9分、5助攻與3籃板，阿米紐雖僅拿2分，卻抓下12籃板。
前役攻下39分的爵士帥哥射手海沃德，9日貢獻全隊最高21分，且有5籃板、4助攻，戈貝爾13分、11籃板，喬強生13分，胡德11分。
(中時電子報)
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