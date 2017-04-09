幫助弱勢！ 這兩項物資最難募...

基督教救助協會「1919食物銀行」近期完成今年6區的第二次食物包發放。（基督教救助協會提供）

基督教救助協會「1919食物銀行」近期完成今年6區的第二次食物包發放。本次透過429間1919服務中心共發出3,811份食物包，其中並提供花蓮地區受助戶3~7歲的幼童252罐兒童營養奶粉。救助協會秘書長夏忠堅表示，1919食物銀行除發放一般食物包外，針對嬰幼兒、失能或身心殘障老人，也會加送奶粉與紙尿褲。但這兩種品項由於價格昂貴，不易募集，因此僅能偶爾供應，而無法滿足全台受助戶的需求。

據統計，1919食物銀行去年5,040戶受助戶中，65歲以上的受助人口佔14.68%，其中有高達44.73%為失能者；另外，受助戶中有高達23.49%家有身心障礙者。失能者、身障者是成人紙尿褲的最大需求族群。至於受助戶中嬰幼兒比率雖不高，但因紙尿褲、奶粉需求大，也對不少受助戶造成負擔。

夏忠堅表示，1919食物包以一般家庭日常基本必需品為主，包括米、麵、油、罐頭、清潔用品等。而針對嬰幼兒、失能、臥床老人的特殊物資需求，因屬於非常態募集品項，只能等待收到此類物資捐贈時，才會從名單中篩選出需要的案家，目前最大的特殊品項需求是嬰幼兒與成人紙尿褲。

夏忠堅表示，基督教救助協會自2011年推出1919食物銀行後，截至今年3月，總計送出125,502份食物包，受助戶超過26,307戶次。2017年，預計再透過全台450間1919服務中心，關心4,500戶家庭，全年將送出27,000份食物包。

最近景氣雖然有好轉，然而貧富差距仍大。2016年1919食物銀行的受助戶每戶每月平均收入僅為15,988元（含所有社福補助），遠低於2015年全台最低所得20％的家庭每月所得26,693元(每戶可支配所得)。然而只要捐款1,000元，就可認領一份食物包，資助一個弱勢家庭一月的基本生活物資。

「1919食物銀行」聯絡電話：（02）8660-9995，線上捐款：www.ccra.org.tw。

(中時)