世界血友病日 病友騎單車響應

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代言人沈玉琳（右）與病友們一起鳴槍開始騎車。（方濬哲攝）

一名26歲的病患吳先生呼籲血友病不是白血病，民眾對血友病要有正確認知。（方濬哲攝）

血友病患、家屬等9日在台北市大稻埕碼頭河濱騎單車響應世界血友病日（4月17日），一名26歲的病患吳先生呼籲血友病不是白血病，也不是流血就會喪命，民眾對血友病要有正確認知。

(中時)