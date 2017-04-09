印尼男擁3妻 每晚伴誰要老婆們全點頭
印尼前國會議員阿齊近日在網路上爆紅，因為他與先後迎娶的3名漂亮妻子同住一個屋簷下，相處和睦。他的秘訣就是，每晚要與誰共枕，得先徵得其他兩位老婆的同意。
印尼受到伊斯蘭文化影響，穆斯林一夫多妻的情形並不罕見。印尼前國會議員阿齊（Ach Fadil Muzakki）近日在社群媒體上傳一張他與3名漂亮妻子和睦相處、同處一室的照片，讓他成為網路上熱烈討論的人物。
出生在東爪哇、今年37歲的阿齊曾於2000年至2014年間擔任國會議員，在當地小有名氣。他在18歲時和第一位妻子西蒂（Siti Aminah）結婚，婚後生活幸福，兩人育有3名子女。
9年後，阿齊愛上護校畢業的葉寧（Yeni Kurnia），在徵求西蒂的同意後，迎娶葉寧。阿齊當初為迎娶美嬌娘也煞費苦心，信誓旦旦向西蒂和葉寧保證會公平對待兩人。
2011年，阿齊又愛上了高中畢業不久的諾薇塔（Novita Kusumaningrum），於是向她求婚，再添第三名妻子。諾薇塔現在仍在大學就讀。
被問到一夫三妻如何和平共處？阿齊說，為了不要引起老婆間爭風吃醋，他在做任何決定前，都會徵求大家的同意。
例如，他今晚想要和某一位妻子同床共枕，他會先徵求其他兩名妻子的同意，而且通常她們都會同意。
阿齊直率說，他對三名妻子都有慾望，而誠實正是維持家庭和諧的關鍵因素，若是用欺騙的方式，會傷了她們的心。
阿齊的妻子們也會展現「另類」支持，替他準備強身的草藥，維持他的健康。而阿齊除了誠實對待老婆們，在金錢分享上也是公平對待3名妻子。1060409
(中央社)
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