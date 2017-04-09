美籍女校長愛上台灣 想申請永久居留
台灣馬禮遜伯大尼美國學校美籍校長蘇珊娜（Susanna Myburgh），來台5年為教育盡心盡力，她表示，愛上台灣人的友善熱情，打算申請永久居留證，留在台灣教書、生活。
台灣面臨少子化問題，不過馬禮遜伯大尼美國學校因為開明學習校風，招收學生不減反增，該校校長蘇珊娜功不可沒，她高中前在南非生活，後來移居美國，受到同樣身為老師的父親影響，立志走上教育這條路。
蘇珊娜嚮往東方文明，在朋友介紹下來台教授美語，後來進入伯大尼美國學校任職，因為教學的熱誠與努力，最後被拔擢擔任校長一職。
她說，學校提供學生多元的學習面向，舉凡中華文化的皮影戲、戶外的露營生活體驗、社區服務關懷等書本外的活動，都會安排在校園學習的一部分；她喜歡在台灣教書，也喜歡這邊的人們。
她表示，在台灣受到熱情幫忙的小趣事不勝枚舉，像是初次考機車駕照，因為不諳規定，穿了夾腳拖鞋進考場，著急像熱鍋上螞蟻，身旁男士熱心為她翻譯，還說若有需要可以把自己的鞋子借給她考試，讓她驚訝又溫暖，即使不少台灣人根本不會講英文，但會拿出手機打電話給會講英文朋友，只為了幫忙，她目前打算申請永久居留證，要長期留在台灣生活、工作。1060409
(中央社)
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