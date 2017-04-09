韓國瑜：軍公教年金 儘量不要改

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前北農總經理、國民黨主席參選人韓國瑜（左）9日在出席群英會「年金改革-假改革，真鬥爭」演講會時表示，他認為軍公教年金改革儘量不要改、不要動，「有神聖的契約在裡面」。中央社記者孫仲達攝 106年4月9日

前北農總經理、國民黨主席參選人韓國瑜（左）9日在出席群英會「年金改革-假改革，真鬥爭」演講會時表示，他認為軍公教年金改革儘量不要改、不要動，「有神聖的契約在裡面」。中央社記者孫仲達攝 106年4月9日

前北農總經理、國民黨主席參選人韓國瑜今天表示，他認為軍公教年金改革，儘量不要改、不要動，「有神聖的契約在裡面」。

韓國瑜中午參加「群英會」舉辦的反對年金改革演講活動，他致詞時表示，軍公教人員都是臥虎藏龍，當年為了生活安定跟理想，放棄出國發展或去大公司工作，選擇為政府服務，結果等到要退休時，政府卻翻臉一刀切，這多麼可怕。

韓國瑜表示，軍公教年金改革不是不能改，但他認為，「就是儘量不要改、不要動」，既然論述不夠，可以緩幾年，好好講清楚。這不能隨便改革，「有神聖的契約在裡面」。

韓國瑜笑說，他賣菜多年，沒有任何影響力，如果回到政壇，重新有影響力，他對年金改革會有所堅持。1060409

(中央社)