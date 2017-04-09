排隊囉！ 中油汽、柴油價格明起各調漲0.6元及0.7元

中油宣布，自明（10）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升分別調漲0.6元及0.7元。(本報資料照片)

中油公司依浮動油價機制計算，自明（10）日凌晨零時起調漲各式汽油價格每公升0.6元、各式柴油價格每公升0.7元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.3元、95無鉛汽油每公升25.8元、98無鉛汽油每公升27.8元、超級柴油每公升22.0元。

中油公司表示，本週雖有利比亞產量回升與美國商用原油庫存續增等消息，但在英國北海Buzzard油田無預警停工及美國對敘利亞發動軍事攻擊的影響下，致使原油價格大幅上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶52.72美元，較前週50.33美元上漲2.39美元，新台幣兌美元匯率貶值0.243元，國內油價依公式計算漲幅為4.47％，汽、柴油每公升應分別調漲0.6元、0.7元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油公司強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

(中時電子報)