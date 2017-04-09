陽光刺眼 自小客車對撞3人受傷

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2部自小客車相撞致3人受傷送醫。（廖素慧翻攝）

林姓男子、李姓男子各自開1部自小客車，今天上午9時許，在嘉義市友愛路、自由路相撞，造成3人受傷，警消初步了解，疑似陽光刺眼未看清楚交通號誌釀禍，詳細原因有待進一步調查。

23歲林男獨自開車，66歲李男開車載1名婦人，2車行經友愛路及自由路口，發生對撞，車頭嚴重變形，零件掉落滿地，市消防局德安分隊出動人車救護，送3名傷者就醫急救。

警方初步了解，疑似因陽光刺眼，致駕駛未看清楚交通號誌，而闖紅燈，造成2車相撞，肇禍原因有待進一步調查釐清責任。

(中時)