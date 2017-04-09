復古風正夯！花蓮老酒廠宿舍變身民宿 日式建築配上黑膠圖書館

外在環境優雅。（圖／緩慢．花蓮文創提供）

營造出日式恬靜氛圍。（圖／緩慢．花蓮文創提供）

與「顯經黑膠圖書館」合作，旅人彷彿回到上個時代。（圖／緩慢．花蓮文創提供）

空間陳設相當雅緻。（圖／緩慢．花蓮文創提供）

薰衣草森林旗下的緩慢民宿繼金瓜石、北海道與石梯坪，於今年４月即將開設第四個點─「緩慢．花蓮文創」，一個經歷八十載歲月時光的日式宿舍群落，鄰近花蓮市區，創造一個靜心沉澱的空間，淡化來自工作、家庭的種種壓力，傳遞著懷舊氣息與慢活的價值。

秘境行旅，漫步百年文化故事

花蓮文創園區在日治時代是「臺灣總督府專賣局花蓮港支局花蓮酒工場」，以生產米酒、紅酒、糖蜜酒等蒸餾酒為主，直到民國77年，將廠房遷至新廠，也結束舊花蓮酒廠六十餘年的製酒歷史。

近百年的時光，留下酒廠獨特的建築風貌。鄰近的現今中華路以東，到舊花蓮火車站周間的舊市街，俗稱溝仔尾，更是自日治時期開始發展，是花蓮早期最繁華熱鬧的地方，鼎盛時期，包含冰果室、小吃店、西服店、酒家、飯店、電影院等一應俱全，隨著車站、市街的轉移，這段屬於老花蓮人記憶裡最繁華的歲月，已逐漸逝去，留下了許多值得旅人緩步尋訪的文化軌跡與生活記憶。

穿越時光隧道，體驗歷史中的日居歲月

「緩慢 花蓮文創」的日式木屋，是原本花蓮酒廠的高階幹部宿舍，從鋪滿碎石的枕木步道轉進住屋，像 走入了時光隧道，回到小時候，那種一村一落一戶一家的格局，走出大門就可以和鄰居串門子，人與人之間的情感自然又溫熱，住在這裡，很容易讓人腳步放慢，重溫往日情懷。

珍貴的傳統和室空間，流轉著令人沉醉的檜木香氣、依循日式傳統工法所製的榻榻米與窗紙，完整呈現日式建築經過長年淬煉而成的美學精粹，搭配屋外樹木扶疏的庭園景致，看著清晨於窗櫺灑落的日光、遠方砂婆噹山的輪廓與雲朵；沏上一壺熱茶，感受書本的溫度，與那一份單純無為的生活感動。

「緩慢 花蓮文創」要創造的不只是住宿空間，而是住在歲月原來素樸的樣子，那些越陳越香的美好時光，所以在公共空間，緩慢與「顯經黑膠圖書館」合作，帶著旅人回到上個時代的音樂，感受細緻而緩慢的播放過程，必須起身，清理唱機、放上黑膠唱片，擺好唱針，讓音樂流洩而出溫暖與真實的聲音。

(中時)