為了閃貓 男子騎機車自摔受傷

許姓男子自摔受傷，消防人員救護。（廖素慧翻攝）

21歲許姓男子昨晚深夜騎機車返家途中，突然路上竄出一抹黑影，竟是一隻貓，他猛然緊急煞車，機車打滑失控摔倒，致他手腳受傷疼痛，卻不顧己傷，還關心貓是否受傷，急著要送貓去就醫。

許男與同學分騎數部機車，昨晚10時40分許行經忠孝路及義教街口，忽然馬路竄出一道黑影，他瞥見是一隻貓，緊急煞車，導致打滑失控連人帶車摔倒，他的右腳及左手多處受傷疼痛，後湖消防隊趕至救護，清洗傷口、止血包紮後送往嘉義基督教醫院就醫。

許男不顧自己受傷，還抱著貓查看牠的傷況，安撫牠受到驚嚇的情緒，還想送小貓去醫院。

(中時)