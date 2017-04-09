洪秀柱主張研發專屬國民黨電子平台

洪秀柱與青年合影

國民黨主席洪秀柱於4月9日召開爭取連任國民黨主席的參選記者會，洪秀柱拋出改革好幾項主張，包括成立「黨產銀行」、研發專屬國民黨的APP電子平台、透過公共事務參與發掘人才等等。

記者會地點在孫運璿紀念館，洪表示在此舉辦意義不一樣，因為孫一生勤儉戮力從公，無私奉獻又有宏觀遠見，國民黨能創建國家，並衝破逆境、締造奇蹟， 就是因為有無數像孫運璿、尹仲容、李國鼎、趙耀東這樣的人。洪指出過去國民黨對這些故事、忠黨愛國理念價值、黨德黨魂沒有太多傳承，她若連任將設立「黨產銀行」，記載傳承這些歷史故事、創黨精神、立國主義、中心思想、核心價值、奮鬥目標，讓一代又一代的國民黨能傳承這樣的精神。

洪秀柱表示我們不是用金錢利益吸引人加入，而是無私精神吸引人加入，讓國民黨成為有品牌的政黨，不少人沉溺於利益的分配、樁腳的攏絡，忽略了在民主浪潮下，政黨應該拋棄舊思維，才能做有競爭力的政黨，不會淪為年輕人眼中必須打倒的政黨。

洪秀柱主張推出以下改革：一 、推出 kmt4.0的改造方案，將全黨電子化，擴大參與化，讓黨徹底民主化。 二 、透過公共事務參與，如黨代表、地方黨部主委直選等，發掘人才。三、研發專屬國民黨的APP電子平台，讓有意參選者可透過這個發表文件， 讓更多優秀人才可以被看見 。四 、成立國家戰略4.0的平台，吸納各界意見，為國家提出行動方案。五、快速回應社會，洗刷恐龍政黨形象，組成敢戰願戰年輕人為主體的戰鬥團隊。

洪秀柱表示國民黨成功再起，才是中華民國希望之所繫，正如兩年前她預言 蔡英文路線會帶來鎖國、經濟停滯、社會仇恨。洪秀柱問現場國民黨是要團結在利益分配的醬缸下，還是如先烈為黨真誠奉獻？她主張國民黨要以理念為基礎，找回迷失的目標。她說：「領導者的人格，比人脈重要；社會的信賴感比資歷重要；為年輕人的開路比綁樁重要；從政黨的士氣比口號重要；無私的奉獻比甚麼都重要！」

隨後有記者詢問為何4月10日週一國民黨立法院黨團舉辦的黨主席參選人政見發表會，其他五名參選人都參與唯獨洪秀柱不參加？洪表示4月17日才登記，屆時會有那些候選人不知道(登記前稱為參選人，登記後才成為候選人)。黨中央已經跟參選人討論過，之後會辦兩場帶有辯論性質的電視政見發表會，還會辦六場地方政見發表會，所以她是主席，遵從中央決定，覺得週一那場沒必要參加。被問到黃國昌時，洪秀柱指出中華民國憲法就是一中憲法，黃如果不同意他是立委，應該要去修憲。

(旺報)