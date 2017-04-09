夜遊頭城廢墟 驚見屍體
在宜蘭縣頭城鎮一處廢墟夜遊時，卻驚見一具死亡約2周的屍體，屍體腳底處還有一碗白飯插著香，這也是夜遊團揪團128次，最驚悚的一次夜遊。警方接獲報案後，初判死者可能是燒炭自殺，正釐清死者身分與確切死因。
鬼故事夜遊團團長黎清源表示，近6年前開始在PTT揪團，由於反應佳，又可認識不少朋友，至今揪團已有128次，過去夜遊曾拍過靈異照片，點名多出一個人等離奇事件，但遇到屍體卻是第一次。
黎清源表示，在宜蘭夜遊的地點，是頭城鎮一處廢棄遊樂園，夜訪該處時，發現這處廢墟相當特別，找不到通往2樓的樓梯，夜遊過程他也提醒團員要小心，孰料聽到團員高喊：「看到屍體！看到屍體！」
黎清源原本不以為意，以為團員看到的是動物屍體，但團員嚇得要報警，才曉得所言不虛。他說，該具遺體的頭跟腳邊都有紙錢，還有一碗飯插著香，真的是夜遊以來「最可怕的經歷。」
他說，得知發現屍體後，心情很複雜，但會抱著平常心去面對，盼死者能安息。
警方表示，該處廢墟是以前新峰瀑布的廢棄遊樂園，屍體是在一處2樓建物後方，一處約2到3坪的小房間被發現，死者應為一名男性保全，現場有燒炭痕跡，確切死因仍待進一步相驗。
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