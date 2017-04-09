關島馬》國旗跑衣上身 情侶檔連2年飛來跑
第5屆關島馬拉松9日鳴槍起跑，來自台灣的情侶檔殺人強和戚真珍，連續第2年飛來關島，跑馬拉松兼度假，兩人更把關島幾乎玩透透，刺激的高空跳傘、開飛機一個都沒少。
關島馬拉松今年總計人數創新高，還有來自139位台灣跑友共襄盛舉，身為健身教練的殺人強就是其中之一，去年殺人強與女友戚真珍跑全馬，今年選擇跑半程馬，還特地將中華路跑協會設計的國旗跑衣穿上身，讓寶島跑友彼此一眼就能辨識。
「很多人在這裡都會穿上國旗裝，可以代表國家，跑友彼此間也好相認，遇到都會互相加油打氣，彼此鼓勵。」跑齡有快6年的殺人強，原本跑步只是希望讓身材好一點，未料一試成主顧，尤其關島馬令他一來再來，這次計畫5天4夜的行程，邊跑邊玩。
除了馬拉松，關島各式各樣刺激戶外活動，兩人自然沒有放過，戚真珍笑說，「我們7號就來，昨天早上還去體驗開飛機、玩射擊。但1萬4千英尺高空跳傘，還是這麼多體驗中最次刺激的。」
(中時電子報)
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