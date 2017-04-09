NBA》杜蘭特傷癒歸隊 勇士14連勝慶祝

杜蘭特高舉雙手跟歡迎他回歸的球迷表達感謝。(美聯社)

等待1個多月時間，杜蘭特終於復出了！因為膝蓋受傷缺席19場的勇士明星前鋒杜蘭特，9日先發打了31分鐘，投15中6，拿16分、10籃板與6助攻，表現完全不像剛傷癒模樣，幫助勇士123比101轟翻鵜鶘，14連勝到手。

為了迎接杜蘭特回歸，因為輕微膝傷無法上場的柯瑞，賽前還刻意躲在球員走道偷拍杜蘭特進場，展現兩人之間的好交情，杜蘭特在一開賽也用單手反灌，跟勇士球迷宣告他回來了，唯一美中不足的是，他三分球投4中0。

除了杜蘭特，勇士還有6人得分上雙，繼續展現他們得分點眾多的優勢，「浪花弟」克雷湯普生攻下全隊最高20分，克拉克替補貢獻17分，麥基16分，伊戈達拉15分，取代柯瑞先發的李文斯頓14分，卓雷蒙格林13分。

其實鵜鶘9日並未拿出全部實力應戰，畢竟他們已跟季後賽無緣，加上連兩天出賽，所以原本允諾會讓「一眉哥」安東尼戴維斯出戰的鵜鶘總教練金特利，改口宣布戴維斯因左膝疼痛缺陣，考辛斯也因右腳跟腱發炎沒打。

少了「冰火雙塔」，鵜鶘還能跟勇士拚到下半場才被拉開的關鍵因素，在於庫克、喬丹克勞佛兩名替補，庫克攻下全場最高22分，克勞佛也有21分，艾金加17分，哈勒戴10分、10助攻與6籃板。

(中時電子報)