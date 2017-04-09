王思聰逛精品被攔 耿直女店員狠打臉
大陸首富子王思聰，不僅愛評論時事，他身邊的女伴更是多多，近來他和一位女性友人在成都逛精品店，沒想到卻被精品店店員攔下，原因是他手拿著飲料，但王思聰一句「你不認識我？」企圖想闖關，怎知女店員秒回「不認識」，顏面無光。
王思聰昨和女性友人「豆得兒」一起到成都精品店逛街，沒想到因為手拿飲料被攔阻下來，這讓王思聰有些沒好氣地問「你不認識我？」怎知女店員耿直表示「不認識」，但她最後協助王思聰把飲料收好才放行，這讓向來霸氣的他有些沒面子。
不過照片曝光後，不少網友不屑表示「也不是每個人都需要認得你吧？」更支持堅守崗位的女店員，要王思聰下次外出還是注意點基本禮儀。
(中時電子報)
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