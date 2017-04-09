高校制服大賞 全國大車拚進第2階段
由Uniform Map制服地圖所主辦的「2017畢業季高校制服大賞」網路票選活動，正如火如荼進行中，計有全國數百所高校參與，第1階段海選人氣制服星投票至今天晚間11點59分截止，至截稿北區由漢英高中的Lydia靖雅以7699票暫居第1，第2階段最夯制服票選則至4月30日止，同學們可多上網投票，支持自家學校制服。
制服地圖指出，制服就是青春的標準配備，主辦這項制服大賞票選已邁入第4屆，希望同學們用自家的制服制伏大家目光，而今年的最夯制服是萬年不敗的水手服，還是純潔萌萌達的高校制服能稱霸全國，就看同學們的選票了。
此次大賞分為兩階段票選，第1階段是全台海選人氣制服星，投票時間自3月10日至今晚11點59分止，而至截稿時，女生北部地區暫由漢英高中的Lydia靖雅以7699票暫居第1，中部由慈明高中林檎以1212票居第1，南部由南英商工若婕以1987票居第1。
男生北部由基隆商工的宇兒957票暫居第1，中部北港農工小高一生373票第1，南部鳳山高工蔡倫1033票第1。
第2階段的全國最夯制服票選則自4月3日起至4月30日晚間11點59分止，組別則細分為北中南各縣市，至截稿前北部各縣市第1分別為台北市中崙高中329票暫居第1，新北市新北高中160票，基隆市基隆商工39票，桃園市內壢高中1755票，新竹縣市新竹女中256票，苗栗縣君毅高中24票，宜蘭縣中道高中183票。
主辦單位表示，制服大賞是採兩階段賽程，第2階段得票數佔70％，加上第1階段票數佔30％即為最後結果，並將選出北中南總票數前第2名的兩所學校頒給獎品，同學們快努力上網催票支持自家制服吧。
(中時)
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