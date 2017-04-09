MLB》柯蕭被洛磯炮襲 「背靠背」挨轟吞首敗

柯蕭單場挨了3發全壘打，吞下本季首敗。(美聯社)

柯蕭(Clayton Kershaw)開幕戰對戰教士，輕鬆寫意的奪首勝，9日對戰近3年沒輸過、開季打出佳績的洛磯，卻慘遭狙擊，6局投球挨8支安打，其中還包括3發全壘打，第6局更慘達成生涯首次「背靠背」挨轟的不光榮成就，王牌沒能主宰戰局，道奇也難逃輸球命運，以2比4吞敗，系列賽苦吞2連敗。

道奇前役1分輸給洛磯，此役推出2013年後不曾輸給洛磯的柯蕭，卻同樣占不到便宜，主要就是敗在全壘打。1下柯蕭就落難，很快的連抓2個出局數後，眼看能順利下莊，但曲球卻被3棒的艾瑞納多(Nolan Arenado)逮個正著，被擊成中外野的陽春炮。隨後柯蕭雖在第3、第4局都被進占得點圈，但都能力保不失。

然而，5下柯蕭被1棒布萊克蒙(Charlie Blackmon)敲安後，卻罕見出現投手犯規，似乎透露不穩的訊息。到6下他真的挺不住，先被艾瑞納多敲安，接著1出局後，一記滑球被雷諾茲(Mark Reynolds)扛出2分炮，投了3球又遭帕拉(Gerardo Parra)轟出陽春彈，生涯首度被「背靠背」開轟，第3度單局挨2發以上全壘打。

柯蕭投6局挨8安、失4分的「失常」演出，道奇想贏已經很難，更慘是他們打線也被J.葛瑞(Jon Gray)領軍的投手陣壓制，雖也打出7支安打，卻無法有效串連，只靠托勒斯(Andrew Toles)5上的陽春炮和8上的攻勢得到2分。道奇投打失常，讓洛磯以4比2拿下系列賽第2勝；勝出的洛磯，與響尾蛇並列國聯西區第1。

(中時電子報)