環保無國界 國際志工齊聚潭子體驗環保教育

全球各地的環保志工，齊聚台中潭子參加靜宜大學國際學院所舉辦的國際志工環保活動！(陳世宗翻攝)

國際志工到潭子區台灣十大名宅之首的「摘星山莊」，進行志工觀光古蹟解說！(陳世宗翻攝)

環保無國界！來自全球各地的環保志工，齊聚台中潭子參加靜宜大學國際學院所舉辦的國際志工環保活動，在靜宜大學劉瑞香教授帶隊下，志工們與環保局潭子區清潔隊一同到大豐社區進行道路打掃及環境整理，並至摘星山莊學習古蹟解說，體驗台灣資源回收教育，散播愛護環境的種子。

環保局表示，這群國際志工成員分別來自法國、挪威、蒙古、土耳其、馬來西亞、越南、中國大陸等不同國家，師生11人先至潭子區大豐社區協助周圍道路打掃及環境整理，隨後更前往潭子區台灣十大名宅之首的「摘星山莊」進行志工觀光古蹟解說，同時也到潭子區清潔隊體驗資源回收宣導教育。

他們更選用由潭子區清潔隊愛心農場所提供的無毒蔬菜作為烹煮食材，「吃在地、食當季」，親自動手製作低碳美食，讓環保概念深入飲食習慣。

環保局指出，國際志工走入台灣社區進行環保服務，不僅直接體驗在地風光與民俗文化，也感受到當地民眾的熱情與歡迎，「環保不分國界、愛地球不分你我」，盼藉此活動散播愛護環境的種子，讓世界更美好。

(中時)