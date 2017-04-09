李來希：不打藍不打綠 只打討打的人
全國公務人員協會理事長李來希今天表示，當初前總統馬英九推行年金改革時，給了他「反改革」的帽子，今日他還是反年金改革，但「我既不打藍也不打綠、我只打那個討打的人」。
李來希今天以「年金改革—假改革，真鬥爭」為題，在三軍軍官俱樂部舉行演講會，並由群英會會長鄭龍水致贈戰旗，期許李來希能夠繼續為年金奮鬥、繼續打拚。
李來希表示，從事年金改革運動之後，最近好像被認為總是在跟人唱反調，但馬英九在5年前進行年金改革時，他就已經跳出來反改革了，民進黨當初也反對年金改革，但社會對民進黨寬容，因此馬英九只給了他反改革的帽子。
李來希指出，民進黨當年也反對這樣的規劃，但當時有人說他們反改革嗎？改革是個很好的詞，好像先用就先贏，凡是喜歡談改革的人通常就是必須被改革的對象，用改革兩個字來掩蓋他們貪贓枉法的情形，「改革，改革，多少人最後仗著你這個名詞在後面亂搞」？
「軍公教從來不會反對理性的改革，反對的是亂改」，李來希表示，改革法案要不要支持，應該要先讓大家了解改革內容。
李來希說，政黨輪替後，今天換成民進黨執政，他還是在反改革，藍的說他是綠的，綠的說他是藍的，但「我既不打藍也不打綠、我只打那個討打的人」、「錯了就要打」，這是他的原則。1060409
(中央社)
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